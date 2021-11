Calcio: Gentile, 'alla Juve serve una scossa forte a partire dallo spogliatoio'

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Adesso immagino che alla Juventus organizzino una bella riunione di spogliatoio con società e allenatore. Serve una scossa forte dopo ieri sera". Lo dice all'Adnkronos Claudio Gentile, commentando il 4-0 subito dal Chelsea. Una sconfitta "pesante, che fa molto pensare. Perdere ci sta, ma così... C'è sicuramente da correre ai ripari. Prendiamola così: un 4-0 è un bel segnale per far capire che devono porre subito rimedio, altrimenti sarà un'annata fallimentare".

"L'allenatore, come da tradizione in Italia, è quello che paga sempre anche per errori non suoi. Allegri non è uno sprovveduto e sicuramente ha fatto giocare i migliori a disposizione, ma il campo ha dato un verdetto severo, che può portare a far pensare che questa squadra non sia all'altezza della situazione, mentre non è così. Ora è necessario dare una scossa".