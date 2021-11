Tim: sindacati, 'priorità sia tutela occupazione, no a spezzatino'

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - In questa fase molto critica" per il futuro di Tim "è necessaria la massima lucidità nel valutare i percorsi e gli sviluppi che si determineranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in merito alla solidità dell'azienda, alla Rete Unica e al settore delle comunicazioni". Lo scrivono in una nota le Segreterie Nazionali di Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil sottolineando come "il governo e l'azienda debbano avere come priorità la tutela dell'occupazione degli oltre 40 mila occupati nel gruppo Tim e del significativo indotto che le ruota intorno. E' necessario un piano industriale credibile, di lungo termine, senza spezzatini o scelte che sottraggano a TIM il valore che incorpora".

"Questo - spiegano - non è il momento di fare scelte avventuristiche, senza avere contezza delle valutazioni del governo, di un piano di sviluppo, delle decisioni sulla Rete Unica, non è auspicabile un salto nel buio, pensando che il cambio del management, sia la medicina giusta per curare una malattia contagiosa che travolge da tempo l'intero settore delle telecomunicazioni".