Rugby: Dominguez, 'da gruppo azzurro nuovo mi aspettavo più determinazione e carattere'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "L'Italia? E' complicato, anche io mi aspettavo di più. soprattutto con un nuovo ciclo. Mi aspettavo più determinazione e carattere da parte del gruppo". Sono le parole dell'ex campione di rugby italiano di origine argentina, Diego Dominguez a Allrugby Podcast sulle ultime prestazioni della Nazionale azzurra. "Il carattere e la determinazione viene prima della qualità e questo si vede. Questo nel nostro sport è fondamentale. Vedendo alcune partite nei club queste cose le fanno bene ma poi non le ripetono quando arrivano nell'alto livello e questa è la cosa che ti lascia un po' perplesso. Bisogna magari fare uno o due raduni in più per fare dei richiami con i giocatori", ha aggiunto Dominguez che sui lati positivi ha spiegato che "i primi 60 minuti con gli All Blacks che li andavano a cercare, mi piace, con questa difesa alta, mi piace molto ma devi avere preparazione atletica molto forte. Poi vorrei ritrovare il nostro gioco di mischia che è sempre stato molto forte".

"L'Italia storicamente ha sempre avuto queste caratteristiche, poi era più o meno forte, ma questa base di caratteristiche le avevano. Bisogna insegnarlo alla base e i giocatori di alto livello devono avere questo", ha proseguito l'azzurro. "Mi piace molto l'Irlanda come gioca in questo momento, gioco fisico e tattico, anche la Francia si sta riprendendo e poi anche il Galles ha giocato bene".