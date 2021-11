Quando è possibile ricucire una storia finita? Il podcast di chi ce l'ha fatta grazie a Teo Savin, consulente di relazioni

24 novembre 2021 a

Milano, 24 Novembre 2021. Le storie d'amore, si sa, possono finire in modi inaspettati. Dolorosi. Difficili da affrontare per entrambe le parti. Anche se la dinamica più comune è che a soffrire per la rottura sia soprattutto uno dei due componenti della coppia. Generalmente, quello che ha subìto la sentenza definitiva dell'altra parte.

“Non ti amo più”, quattro parole fatali. Una frase che più di tante altre può generare enorme scompenso emotivo, oltre che una sorta di “frattura” dell'animo, difficile da ricomporre nel tempo.

A complicare le cose ha contribuito senza ombra di dubbio la pandemia scoppiata nel 2020 e la conseguente quarantena che da una parte ha costretto tante coppie al contatto perenne (oltre che obbligato) e ne ha costrette altrettante alla distanza forzata creando inevitabilmente squilibri all'interno della relazione.

Ma i problemi all'interno della coppia, e la sofferenza di quando questa coppia, di fatto, non esiste più, sono questioni di portata storica, problemi che esistono sostanzialmente da quando esiste l'uomo.

Problemi che ben conosce, affronta e analizza quotidianamente quella figura professionale che oggi si chiama “consulente di relazione”. Ovvero, un consulente specializzato nella gestione delle dinamiche del rapporto di coppia e, soprattutto, delle dinamiche post-rottura.

A chi rivolgersi quando si vuole tentare di ricucire una relazione?

“Dal 2016 seguo quotidianamente situazioni complesse di persone che si affidano a me”, racconta Teodor Savin (autore anche del libro “La Amo Ancora”), che una professionalità in questo campo l'ha costruita in tempi non sospetti: se oggi basterebbe una rapida ricerca sui motori web per fare emergere un'ampia varietà di scelta tra love coach, love counselor e via discorrendo, anche solo fino a pochi anni fa non era così facile trovarne.

Le opzioni che un uomo aveva per capire come muoversi con la propria ex fidanzata, o exmoglie, e cosa fare in un momento così delicato erano a dir poco improvvisate e inconcludenti: “Libri, e-book miracolosi a 27€, cartomanti… inutile dire che non ha funzionato nulla. Anzi, avevo anche allontanato di più le probabilità di riportarla tra le mie braccia.”

Sì, perché come racconta Savin, fu lui stesso a necessitare in passato di un supporto in questo senso, dopo una rottura dolorosa: “Dopo essermi innamorato di una splendida ragazza marchigiana, ho deciso di trasferirmi per lei da Torino. Ma - dice Teodor, che nel 2021 è stato ospite a Tg2 Italia (Rai2) come “consulente della riconquista” - dopo mesi meravigliosi siamo finiti per rovinare del tutto il nostro rapporto e lei mi ha lasciato. In preda alla disperazione, ho commesso molti errori e buttato via molti soldi nel cercare di riconquistarla.”

Una volta trovata la strada giusta è nata in lui la necessità di costruire un percorso di supporto davvero valido per chiunque volesse provare a riconquistare la propria amata.

“Una volta riequilibrato il mio benessere psicofisico, ho capito che dovevo elaborare un sistema per consentire agli altri uomini nella mia stessa situazione di non commettere gli errori che io avevo commesso in passato” dice Savin, “un sistema basato sulla trasparenza, che avesse l'onestà intellettuale e morale di dire davvero le cose come stanno senza mezzucci o trucchetti di riconquista. Un qualcosa di competente”.

Grazie a ciò che imparò in anni di studio e di formazione, non solo Teodor riuscì a sua volta a riconquistare colei che “ancora oggi è la mia compagna”, dice, ma anche ad elaborare un vero e proprio sistema fatto di azioni e comportamenti da mettere in pratica.

Quando è possibile riconquistare?

Ad esempio: è sempre possibile riconquistare una ex? E se sì, in che modo?

“Inutile dirlo: le possibilità variano molto da caso a caso. C'è bisogno di estrema onestà nel dire alle persone che non esiste nessun trucchetto per ricucire una coppia e che non sempre è possibile farlo. A differenza di tanti love coach che nascondono l'incompetenza dietro a inutili stratagemmi, il mio programma parte dall'unica cosa che serve davvero a un uomo nella prima fase dopo la rottura di un rapporto: la riabilitazione emotiva, ovvero ritrovare il proprio equilibrio psicologico”

Ma nonostante ogni storia abbia le proprie peculiarità e dinamiche molto diverse tra loro, nonostante in questo tipo di lavoro ci sia una quantità di variabili davvero impossibili da controllare per avere una previsione pulita di ciò che potrà accadere, il sistema “La Amo Ancora” di Teodor Savin continua negli anni a raccogliere i risultati.

“Ho seguito tanti, davvero tanti casi negli anni. Come potrete immaginare, i problemi di cuore sono tra quelle cose che fanno più soffrire. E che non cesseranno mai di esistere. Penso di aver aiutato almeno cinquemila uomini, talvolta a riconquistare, altre volte a ritrovare il benessere e andare avanti, per ritrovare magari l'amore altrove”

Facile immaginare che parlare liberamente di tali questioni e della scelta di sostegno da parte del consulente non venga del tutto spontaneo: “I miei assistiti, per così dire, non amano metterci la faccia, né mostrare pubblicamente che hanno richiesto il mio aiuto. Comprensibile. In Italia ci sono ancora molti pregiudizi.”

Le storie di chi ce l'ha fatta grazie a Teo Savin raccontate in un podcast

Molti di loro però non si sono voluti tirare indietro, e hanno scelto di raccontare le loro storie in un formato che potesse tutelarli da questo punto di vista, facendo allo stesso tempo emergere non solo la loro esperienza nella riconquista dell'amata, ma anche il livello di soddisfazione per il lavoro condotto da Teodor Savin.

“Il fatto di essere riuscito a strutturare veri e propri podcast laddove in genere non se la sentono nemmeno di lasciarmi due righe scritte per me è segnale che il mio lavoro va oltre la semplice consulenza di relazione e che la soddisfazione delle persone che lavorano con me è tale da andare oltre l'imbarazzo”, dice Savin.

“Una vera e propria riconquista, che è molto diversa dalla conquista e molto più difficile”, ha detto Lorenzo. “Mi sento davvero bene perchè ho lavorato un anno e alla fine ce l'ho fatta”, dice David. “Continuo a frequentarmi anche con lei e adesso il mio futuro è completamente aperto”, racconta invece Enrico.

