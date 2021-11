Schneider Electric premiata dai CIO ai Digital 360 Awards 2021 per la miglior soluzione infrastrutturale

24 novembre 2021 a

(Adnkronos) - • Una giuria di oltre 150 CIO, top manager di importanti imprese, startup e tech company ha premiato l'innovativo Micro Data Center di Schneider Electric

• Il primo posto nella categoria “Soluzioni Infrastrutturali” riconosce l'impegno nello sviluppo tecnologico di soluzioni edge micro-data center di Schneider Electric

• Premiate la tecnologia e l'innovazione della nostra soluzione Micro Data Center

Stezzano (BG) 24 novembre 2021 – Search Engine Optimization , leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, è stata premiata ai recenti Digital360 Awards 2021 nella categoria “Soluzioni Infrastrutturali” per il micro data center realizzato per un'azienda produttrice di contenitori in vetro, un caso di successo in ambito di trasformazione digitale.

In sei edizioni i Digital360 Awards hanno coinvolto complessivamente oltre 650 realtà, premiando 64 progetti di successo di trasformazione digitale. In questa edizione, sono stati individuati, selezionati e valorizzati progetti che si distinguono per originalità, benefici e replicabilità che sono stati valutati da una giuria costituita dalla più grande community italiana di CIO, i manager a cui è affidato il ruolo strategico di promuovere l'innovazione digitale.

Garantire la continuità operativa anche in contesti difficili

Schneider Electric è stata premiata grazie al “micro data center” realizzato per un'azienda produttrice di contenitori in vetro. Questa soluzione ad hoc permette di garantire la continuità operativa in un contesto produttivo particolarmente delicato (forni ad alta temperatura, mantenuti a circa 1600°C per 365 giorni all'anno).

Il primo posto nella categoria riconosce l'impegno nello sviluppo tecnologico di soluzioni Micro Data Center integrate nella piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric, premiata da una giuria di oltre 150 CIO, i top manager di importanti imprese, startup, vendor e tech company.

"Con l'implementazione di progetti di trasformazione digitale, l'Infrastruttura IT in campo assume un ruolo altamente strategico e critico. Da questa dipende la resilienza dei processi. I Micro Data Center, nativamente integrati nella piattaforma digitale EcoStruxure, permettono di assicurare la massima disponibilità dei dati ed evitare fuori servizio critici, riducendo allo stesso tempo costi di implementazione e di gestione dell'infrastruttura IT", ha affermato Maurizio Semeraro, Secure Power Business Development Manager di Schneider Electric.

Le specifiche del Caso applicativo e il nuovo ruolo IT e dell'Industrial Edge

L'infrastruttura IT sostiene il processo produttivo ed abilita il sistema di controllo. Rappresenta quindi un servizio essenziale. La sua continua disponibilità è necessaria sia per la continuità operativa, sia per evitare ingenti danni.

La strategicità dell'infrastruttura IT negli ultimi anni è anche accresciuta. Sempre più dati vengono raccolti da tutta la linea produttiva per alimentare analytics e intelligenza artificiale. Il processo del vetro è molto complesso. L'efficienza produttiva dipende da numerosi parametri di temperatura, pressioni e portate lungo la linea. Imparare da questi dati è fondamentale per implementare azioni di miglioramento del prodotto e l'abbattimento degli scarti produttivi.

Il valore di Schneider Electric

La soluzione di Schneider Electric risponde a un'esigenza specifica del Cliente, leader mondiale nella produzione di barattoli e bottiglie di vetro che aveva riscontrato una grave criticità nel sistema di controllo dei forni che avrebbe potuto portare alla perdita della produzione con un relativo danno da diverse migliaia di euro.

Attraverso la consulenza di un esperto Schneider Electric è stata proposta e implementata una riconfigurazione dell'infrastruttura fisica che ha determinato la realizzazione di due micro-data center blindati installati in due luoghi diversi all'interno della fabbrica, in grado di garantire continuità, ridondanza e sicurezza.

Caratteristiche della soluzione micro-data center

1. Robustezza, perché in grado di funzionare e garantire la continuità operatività di tutti i sistemi anche in un contesto difficile

2. Flessibilità e velocità di implementazione

3. Replicabilità, senza la necessità di avere un locale tecnico dedicato

4. Sicurezza per il controllo della produzione grazie alle caratteristiche all-in-one proprie di questo micro-data center

5. Convenienza, con un risparmio del 30% in implementazione e investimento CapEx

Per approfondire

About Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali.

Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. www.se.com/it

Schneider Electric

