Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - Il Manchester United ha contattato nelle scorse ore il ct azzurro Roberto Mancini per offrirgli la panchina del club dopo l'esonero di Ole-Gunnar Solskjaer. Lo scrive su Twitter il giornalista della Bild Christian Falk aggiungendo che Mancini ha declinato l'offerta essendo concentrato sulla Nazionale che ancora deve conquistare il pass per i mondiali in Qatar