Lo Shandong rappresenta circa il 16% del prodotto oceanico lordo cinese

24 novembre 2021 a

a

a

- QINGDAO, Cina, 24 novembre 2021 /PRNewswire/- - Una conferenza stampa tenuta il 2 novembre dall'Ufficio informazioni del governo provinciale popolare dello Shandong ha rivelato che il prodotto oceanico lordo (GOP) dello Shandong ha raggiunto i 1.318,7 miliardi di RMB nel 2020, riportandosi al 98,10% dell'anno precedente e rappresentando il 18,03% del PIL regionale e il 16,48% del PIL nazionale. L'economia marittima della provincia ha mostrato una ripresa trimestre su trimestre, con una continua ottimizzazione strutturale, dimostrando una forte resilienza e consolidando ulteriormente la tendenza a uno sviluppo di alta qualità nell'economia marittima.

A livello di settore, la base per lo sviluppo dell'economia marina dello Shandong è in costante consolidamento. Il valore aggiunto delle principali industrie marittime della provincia è stato pari a 507,3 miliardi di CNY, riportandosi al 92,3% dell'anno precedente. Il settore dell'Ingegneria oceanica, il settore dell'energia oceanica e il settore dell'utilizzo dell'acqua di mare hanno tutti raggiunto uno sviluppo costante, con un tasso di crescita su base annua rispettivamente del 5,4%, 4,9% e 4,0%. Il settore biomedico marino ha raggiunto un valore aggiunto di 12,7 miliardi di CNY, raggiungendo il primo posto in Cina.

Per quanto riguarda i porti, la costruzione di porti di livello mondiale è progredita in modo ordinato. Il porto di Shandong mira ad accelerare la costruzione di un porto marittimo di livello mondiale e ad accelerare l'upgrade da un porto di carico a un porto hub, porto commerciale e finanziario. Nel 2020 sono state aggiunte 35 nuove linee di container, tra cui 18 linee di commercio estero, con un numero e una densità di linee che si posizionano costantemente al primo posto tra i porti della Cina settentrionale. L'innovazione indipendente ha contribuito a superare le barriere tecniche del settore, in merito alle quali 10 tecnologie si sono attestate prime al mondo e hanno battuto 7 volte i record mondiali. Nel 2020 il settore dei trasporti marittimi ha raggiunto un valore aggiunto di 114 miliardi di CNY, un aumento del 4,8% su base annua, per cui il settore si è classificato al primo posto in Cina in termini di scala.

In termini di capacità di innovazione scientifica e tecnologica, le tecnologie chiave nel settore marittimo hanno continuato a introdurre nuove scoperte e la scienza e la tecnologia hanno consentito la trasformazione e l'aggiornamento dell'economia marittima. La fase I del fondo di investimento per il settore biomedico marittimo nell'ambito del progetto dello Shandong di sostituire i vecchi fattori trainanti di crescita con quelli nuovi ha raggiunto i 150 milioni di CNY, fornendo un forte supporto per la ricerca e lo sviluppo di farmaci derivati da prodotti marini. Con l'implementazione approfondita del piano di sviluppo cinese "Stoccaggio farmaci blu", il BG136, un nuovo farmaco antitumorale nazionale immunitario di classe I, entrerà presto nella fase di sperimentazione clinica. È stato lanciato un progetto pilota di dimostrazione per lo sviluppo integrato dell'energia eolica offshore. L'Istituto di ricerca industriale di Shandong per la desalinizzazione e l'utilizzo completo dell'acqua di mare è stato istituito per creare una catena di ricerca e sviluppo e una catena industriale per la dissalazione dell'acqua di mare.

Inoltre, la trasformazione e lo sviluppo in senso ecologico dell'economia marittima dello Shandong sono stati notevolmente potenziati. Il settore dell'energia pulita marittima si è sviluppato rapidamente. Nel 2020, la capacità di generazione di energia eolica offshore della provincia è stata di 17,896 miliardi di kWh, con un aumento del 4,1% su base annua. Sono stati completati 39 progetti di dissalazione dell'acqua di mare, con una capacità di produzione giornaliera di 371.400 tonnellate. Il ripristino ecologico marino è stato accelerato, con un totale di 29 importanti progetti di ripristino ecologico marino attuati nel mare di Bohai, ed è stata effettuata la bonifica di 4.675 ettari di zone umide costiere e 62,82 chilometri di litorale con tassi di realizzazione dei progetti rispettivamente superiori al 123% e al 285% agli obiettivi complessivi.