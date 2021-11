Calcio: Sarri, 'testa solo alla Lokomotiv, al Napoli penseremo poi'

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - “Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, se facciamo troppi calcoli diventa tutto più difficile. Se dopo 72 ore devi giocare in trasferta a Napoli e ci pensi, poi puoi fare scelte condizionate. Vedremo come usciremo dalla partita di domani, poi penseremo a quella con il Napoli". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lokomotiv Mosca di Europa League.

"Al di là di quanto giocano, per i giocatori conta il momento che attraversano -prosegue Sarri-. Quelli che vanno in nazionale stanno avendo un minutaggio superiore, noi ne abbiamo due-tre che hanno tantissimi minuti. Alcuni di questi stanno reggendo bene: finché non danno segnali di cedimento. Poi chiaramente a un certo punto della stagione il conto si presenterà per tutti".