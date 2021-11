Covid: cabina regia, attività restano aperte che se scatta zona rossa

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Tutte le attività restano aperte, anche se scatta la zona rossa. I lockdown ci saranno solo per i no vax". Lo dice all'Adnkronos uno dei ministri presenti alla cabina di regia con il premier Mario Draghi sulle misure anti-Covid che il governo, nel Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio, si appresta a varare. La divisione per colori -bianco, giallo, arancione e rosso- con le nuove misure resta ma di fatto diventa più blanda. Il super green pass verrà richiesto su tutto il territorio nazionale, dunque già in area bianca.