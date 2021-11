24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri chiamato a decidere delle nuove misure anti-Covid per contrastare la quarta ondata. Sul tavolo l'adozione del super green pass -che taglia fuori i no vax- già in area bianca, l'obbligo vaccinale da estendere, oltre al comparto sanitario e alle Rsa, alla sicurezza, difesa e personale della scuola.