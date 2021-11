24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - La Juventus vorrebbe offrire 50 milioni di euro per Vlahovic a gennaio? “Intanto la Juve dovrebbe dare quello che doveva per Chiesa...” A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il governatore della Toscana Eugenio Giani. “Comunque Vlahovic, per quello che è accaduto sabato, per solidarietà preferirei che andasse al Milan...”, ha scherzato il governatore.