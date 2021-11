Calcio: ecco 'Adrenalina', il libro di Ibrahimovic uscirà il 2 dicembre

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - Il 2 dicembre uscirà in libreria per la casa editrice Cairo il libro di Zlatan Ibrahimović, Adrenalina. In una narrazione piena di confidenze e aneddoti, il fuoriclasse che non ha più bisogno di dimostrare la sua forza o ricordarci i grandi successi sportivi che lo hanno reso un campione unico al mondo, ci parla di allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e dribbling, oltre che di felicità, amicizia e amore. Scritto insieme a Luigi Garlando, firma della Gazzetta dello Sport e autore di libri di successo, Adrenalina è il primo libro della collana Cairo dedicata allo sport curata dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.