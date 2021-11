Covid: Draghi, 'importante governo compatto per ricucire contrapposizione tra vax e no vax'

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "E' importante per ricucire la contrapposizione tra chi si vaccina e chi non lo fa che il governo sia compatto, non ci siano cedimenti, posizioni un po' diverse, come abbiamo visto purtroppo tante altre volte nella storia italiana". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

"La mancanza di compattezza - ha proseguito - viene usata come scusa per l'evasione dall'obbligo, la tensione, sembra quasi giustificarsi perché ci sono persone che non la pensano come gli altri. La diversità di comportamenti non va ignorata né criminalizzata, ma va cercato di convincere, non ci sono molte alternative. L'importante, affinché la conciliazione avvenga, è il successo. Se questa iniziativa ha successo, se l'economia va avanti... ve lo ricordate il Natale dello scorso anno? Vogliamo conservarci un Natale diverso dalli''ultimo, un Natale come quelli del passato? Se tutto ciò avrà successo sarà il migliore modo di conciliare persone con convinzioni diverse".