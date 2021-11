Covid: confronto Giorgetti-Gelmini in Cdm su zona bianca e governatori Lega**

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Le voci di uno scontro vengono subito derubricate a "normale dialettica". Fatto sta che nel corso del Consiglio dei ministri che oggi ha varato le norme sul Super Green pass e le misure anti-Covid per arginare la quarta ondata, c'è stato un confronto tra la ministra forzista Mariastella Gelmini e il leghista Giancarlo Giorgetti, entrambi nella coalizione di centrodestra. Quando il responsabile dello Sviluppo economico ha sollevato dubbi sull'adozione del passaporto vaccinale già in zona bianca, dunque sull'intero territorio nazionale, la ministra agli Affari regionali ha fatto presente come il tema fosse stato "ampiamente trattato dalle regioni e ampiamente condiviso". La ministra, riferiscono inoltre fonti presenti al Cdm, avrebbe inoltre rimarcato come le uniche rimostranze, dal fronte delle Regioni, fossero arrivare dai governatori in quota Fdi.