Fondazione Open: Gasparri, 'Renzi? Giunta valuterà nel merito, decisione entro l'anno'**

24 novembre 2021 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Renzi è stato ascoltato e ha portato notizie ulteriori. Nei prossimi giorni entreremo nel merito delle questioni per poter decidere, entro l'anno, se promuovere il conflitto di attribuzione che poi dopo un'eventuale decisione della Giunta, deve passare per l'aula". Così il presidente della Giunta per le immunità , Maurizio Gasparri al termine dell'audizione di Matteo Renzi.

"Oggi non siamo entrati nel merito ma c'è materiale ulteriore per il dibattito. Renzi ha parlato anche del conto corrente, che è un punto da valutare, ma ha informato la Giunta di mail e altro materiale di corrispondenza, se così si può definire, simile ai Whatsapp ma di diversa natura. Penso che poi manderà alla Giunta le cose di cui ha parlato e la relatrice valuterà se saranno meritevoli di attenzione".