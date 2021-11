inCruises International annuncia l'apertura della nuova filiale in Italia

25 novembre 2021 a

SAN JUAN, Puerto Rico, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises International, il principale club di viaggi al mondo, ha annunciato di aver lanciato ufficialmente la sua nuova filiale aziendale in Italia.

Questa nuova espansione significa che gli associati del programma per Partner Indipendenti di inCruises in Italia saranno ora in grado di operare senza restrizioni e di godere di tutti i benefici dell'intero programma inCruises.

"La pandemia ha reso le cose difficili, ma siamo oltremodo entusiasti di poter finalmente aprire questa nuova filiale in Italia. Siamo entusiasti per la nostra famiglia italiana di inCruises, che ora opererà con il nostro programma completo. Siamo grati per la pazienza dimostrata dai nostri Partner durante tutto questo processo e ammiriamo la loro inflessibile dedizione nell'offrire possibilità di viaggio di alto livello a migliaia di persone tramite la Membership inCruises", ha dichiarato il Direttore di inCruises Italia Anthony Varvaro.

Oltre 800 persone hanno partecipato all'evento del taglio del nastro a Roma, Italia! A renderlo ufficiale è stato personalmente il CEO di inCruises Michael Hutchison insieme al Direttore per lo Sviluppo Territoriale di inCruises Italia, Antonella Borlotti. Erano presenti anche i principali Leader di tutto il mondo, tra cui i Partner Indipendenti di inCruises Paolo Morresi, Silvia Spataccini, Luigi Camerlingo, Alla Yushchenko e Fabio Imbrò e molti altri.

“Partner italiani, la vostra Azienda ha mantenuto la sua promessa. Quindi andate a dire ai vostri amici e a chi vi circonda che questa è un'azienda costituita di persone che fanno quello che dicono. Ma non fermatevi qui - dimostrate loro con le vostre azioni e il vostro atteggiamento che anche voi siete persone che mantengono la parola data! Insieme daremo un'iniezione di fiducia a questo paese!" ha detto Antonella Borlotti.

La nuova filiale italiana apre ai Partner Indipendenti di questa nazione la possibilità di offrire l'intero programma dell'azienda senza limitazioni. Si prevede che questo ampliamento darà impulso all'economia di quest'area, offrendo alle persone la possibilità di avviare e sviluppare una propria attività che aiuta a viaggiare più spesso e con più profitto.

Informazioni su inCruises International

Fin dal lancio della sua prestigiosa Membership nel 2015, inCruises International è diventato il principale club crocieristico con Membri e Partner in oltre 190 paesi in tutto il mondo. inCruises sta facendo la differenza in modo concreto nella vita dei suoi Membri ed è impegnata a offrire la possibilità di creare un'attività etica e redditizia al suo crescente team di Partner. La società è inoltre impegnata a sviluppare la propria cittadinanza d'impresa globale sostenendo Mercy Ships, 4Ocean e la Fondazione Make-a-Wish. Per maggiori informazioni sull'opportunità di Business e Membership consultate https://www.incruises.com.

