Roberto Albrighi (Xonex): “La comunicazione fatta bene sul web non è solo d'effetto, ma porta risultati concreti”

Sempre più aziende investono in comunicazione online, con siti web performanti e video promozionali. Ma per ottenere risultati efficaci in termini di visibilità e redditività, occorre posizionarsi in modo opportuno sui motori di ricerca.

Roma, 25 novembre 2021. Investire oggi in comunicazione sul web è diventato essenziale. Oltretutto questo strumento, rispetto ad altre forme più tradizionali, ha la grande possibilità di essere misurato. “Sappiamo bene come ormai la maggior parte delle informazioni siano cercate prima di tutto su internet e in particolare nei motori di ricerca come Google. - spiega Roberto Albrighi, titolare di Xonex Search Engine Optimization – Il web è una forma di pubblicità che si può misurare nel dettaglio attraverso i report, che permettono di capire se la strategia adottata sia efficace o meno. Spesso i risultati ottenuti non riguardano soltanto le visualizzazioni registrate, perchè questi dati non sono ancora ‘moneta' riconosciuta. L'imprenditore che investe soldi in comunicazione sul web ha diritto, invece, di pesare quanto denaro hanno effettivamente portato in tasca queste operazioni. Uso una metafora: quando a fine giornata ‘apre il suo cassetto', deve misurare concretamente se hanno portato clienti e quindi redditività. È fondamentale riscontrare sempre il risultato concreto”.

Per individuare il piano di comunicazione ideale, può fare la differenza avvalersi di professionisti con esperienza in web marketing. “Bisogna prima di tutto stabilire quali sono gli obiettivi – sottolinea Albrighi – in modo da portare sui propri strumenti online un traffico qualificato e un target specifico. Allo stesso tempo è fondamentale analizzare costantemente il report delle campagne, non bisogna aver timore. Serve per studiarne l'andamento e capire se e come cambiare la strategia che si sta seguendo, per non vanificare le risorse investite”.

Le campagne online, quindi, a partire dal sito web ai social media fino alle pubblicità sui motori di ricerca, non devono solo stupire, ma restituire risultati concreti. “Non dimentichiamo che dietro ogni campagna su web ci sono le persone - evidenzia Albrighi - che a loro volta sono potenziali clienti. Per questo è fondamentale profilare chi sono, i loro bisogni, le preferenze, lo scontrino medio. Sono questi i dati che interessano di più ad un imprenditore e che misurano se le persone sono soddisfatte del loro prodotto”.

Originario delle isole Eolie, Roberto Albrighi ha 'navigato' fino a Milano ed ora lavora a Roma. Da 20 anni si occupa di web marketing, con ampia esperienza nelle attività di posizionamento dei siti web sui motori di ricerca. Con la sua agenzia Xonex ha avuto esperienze in diversi settori aziendali, dall'immobiliare al turismo, dalla ristorazione allo spettacolo, passando per l'ecommerce e la pubblica amministrazione. Chi si rivolge a Roberto Albrighi trova un partner strategico, perché Xonex è ‘una boutique della comunicazione', dove la cura del cliente e la qualità dei servizi sono al primo posto.

