Roma, 25 nov (Adnkronos) - "E per essere chiari fino in fondo considero Renzi il miglior PdC degli ultimi trent'anni. Ho lavorato bene con lui, ho condiviso il 90% della sua agenda, penso che la sua riforma istituzionale avrebbe cambiato l'Italia e mi sta anche molto simpatico. Punto non è personale". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito dei suoi rapporti con il leader di Iv.