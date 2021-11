Violenza su donne: Bonafoni (Lazio), 'impegno istituzioni dev'essere moltiplicato'

25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Dall'inizio dell'anno sono state uccise 109 donne, significa che l'impegno quotidiano delle istituzioni non solo conta ma dev'essere moltiplicato. Nel Consiglio regionale, ormai da 10 anni, proviamo a moltiplicare quest'impegno. Lo abbiamo fatto con una legge del 2014 e lo facciamo quotidianamente rispondendo a 2 delle P della Convenzione di Istanbul: Protezione da una parte, ma prevenzione con la scuola e con i giovani e credo che su questo dobbiamo fare molto di più". Lo ha detto Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio, a margine dell'evento organizzato presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Nel 2013, quando siamo arrivati c'erano 9 centri anti-violenza nella nostra Regione. Oggi - ha sottolineato - sono 28 e tra poco diventeranno 31. Abbiamo riconosciuto i luoghi delle donne come luoghi di autonomia, libertà e cultura. Stiamo legiferando in maniera trasversale. Il Pnrr sarà un'occasione per misurare l'impatto di genere delle misure e dei fondi che arriveranno. A partire da quella ridistribuzione di potere di opportunità, noi possiamo finalmente dare un calcio alla violenza".