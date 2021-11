Cip: Sport e Inclusione, gestione e innovazione nella Disabilità, Master in collaborazione con Università Parma

25 novembre 2021 a

Parma, 25 nov. (Adnkronos) - Il Dipartimento Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, indice il Master di 1° livello dal titolo Sport e Inclusione - Gestione e Innovazione nella Disabilità A.A. 2021/2022. Nato dalla volontà di rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e/o della formazione continua, il master si inserisce a pieno titolo nelle proposte di formazione post-laurea, in quanto estende e aggiunge alle competenze acquisite con i percorsi pregressi, un ulteriore sguardo – ormai indispensabile – nei confronti della disabilità. L'esigenza di formare figure professionali che, alla loro formazione specifica, sappiano abbinare quella inerente alla disabilità, appare oggi fondamentale e si associa al crescente sviluppo di politiche e di strategie economiche e sociali a favore della persona disabile. Peculiarità del Master è, inoltre, un rimando specifico allo sport e agli educatori sportivi, come protagonisti dell'inclusione della disabilità.