Violenza su donne, Leodori (Lazio): 'Dobbiamo lavorare sulla cultura del rispetto'

25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare sulla cultura del rispetto. Credo sia importante farlo tutti i giorni. Nel tempo, come Regione Lazio, abbiamo cercato di dare diversi segnali in tal senso. Penso all'Osservatorio sulle pari opportunità, alla nascita della Cabina di regia ad hoc, ai numerosi progetti di prevenzione e contrasto. Abbiamo poi rafforzato il sostengo alla rete antiviolenza e alle case rifugio. Tutte iniziative che vanno nella direzione di tenere alta la guardia e mantenere i servizi che possano contrastare quotidianamente quest'odioso fenomeno". Così il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, a margine dell'evento organizzato a Roma dal Consiglio regionale del Lazio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.