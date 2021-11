Imprese, da Manageritalia Premio Eccellenza ai campioni della sostenibilità

25 novembre 2021 a





Roma, 25 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Tre manager e tre aziende eccellenti che hanno saputo reagire alla pandemia trasformando i modelli di business, l'organizzazione e il welfare aziendale per garantire e valorizzare il lavoro dei dipendenti nel pieno del lockdown. Capitani e aziende coraggiosi che hanno rinforzato il legame con i propri lavoratori, clienti e fornitori, trasformando la crisi della pandemia in un'opportunità di crescita e d'implementazione della sostenibilità. Per questo si sono aggiudicati la decima edizione del 'Premio Eccellenza Lido Vanni', riconoscimento ambito da tutta la comunità del business del terziario (commercio, turismo e servizi) che verrà consegnato questa sera, 25 novembre, alle ore 20, in diretta tv sul canale Sky 501, su tg24.sky.it e sui canali social Manageritalia.

Il Premio Eccellenza - ideato da Manageritalia e promosso insieme a Confcommercio-Imprese per l'Italia e Cfmt (Centro di Formazione Management del Terziario) - è rivolto ai manager e alle aziende (in due diverse categorie) che più di altri nel periodo 2019-2021 si sono distinti come promotori o attori, in diverse aree di competenza, di attività o realizzazioni di elevato significato e spessore, tali da poter essere considerate di assoluta eccellenza. Particolare attenzione è stata data quest'anno, nella scelta dei vincitori, alla gestione e al superamento dell'emergenza causata dalla pandemia nei due ambiti professionale e sociale.

I tre manager premiati quest'anno sono: Aurelio Luglio, consulente aziendale protagonista di tante iniziative d'inclusione e valorizzazione delle competenze, tra cui il progetto Cartiera a favore degli immigrati; Patrizia Pini, risk manager della clinica milanese Columbus che ha gestito l'emergenza Covid riuscendo a farla rimanere Covid-free in modo da curare e operare anche i malati delle altre strutture; Giorgio Ravasio, country manager Italia della Casa di moda Vivienne Westwood che ha consolidato la produzione in Italia. Le aziende vincitrici sono invece Crai, player della grande distribuzione da anni attenta alla sostenibilità; Gi Group, multinazionale italiana del lavoro e del placement; Viva Viviana Varese, azienda che fa capo all'omonima chef stellata, da sempre attiva nel sociale.

Questi, dunque, i vincitori del Premio Eccellenza 2021 - scelti da apposite giurie tra le segnalazioni giunte dai 38mila manager di Manageritalia, dalle 800mila aziende di Confcommercio e dalle società che collaborano con Cfmt - che ritireranno il premio stasera, giovedì 25, novembre alle ore 20, su un palcoscenico speciale: quello della diretta Tv di Sky. Annunciando i tre manager vincitori del Premio Eccellenza 2021, il presidente di Manageritalia, Mario Mantovani, ha dichiarato: "Mai come oggi è prioritario portare all'attenzione generale chi traccia la strada per migliorare in ogni ambito la vita della nostra comunità. Manager e aziende devono farlo nell'ottica di produrre crescita economica, lavoro e reddito a favore di tutti. Le competenze e le capacità sono così il vero punto di partenza per costruire un futuro sostenibile ad ogni livello e per ridare al nostro Paese uno sviluppo che veda il lavoro e il suo senso al centro".

Annunciando i tre vincitori della categoria aziende, il vicepresidente vicario di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Lino Enrico Stoppani, ha dichiarato: "Nei prossimi anni la sfida della competitività per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi si giocherà sulla capacità di investire sul capitale umano, favorendo la crescita di competenze, conoscenze, abilità e professionalità e creando legami virtuosi e solidi tra il management e la forza lavoro. Una dinamica che, se governata con intelligenza, consentirà alle aziende di massimizzare la propria resilienza, anche in presenza di eventi imprevedibili e dirompenti, come è stata la pandemia".

Infine, il presidente di Cfmt, Simone Pizzoglio, partner del Premio, ha dichiarato: "L'eccellenza è un conseguimento che si costruisce nel passato e plasma il successo nel futuro. Il Premio Eccellenza testimonia proprio l'impegno dei manager e delle aziende vincitori a costruire questo futuro. Cfmt aiuta manager e imprese nella costruzione di employability e competitività da 25 anni, affiancandoli con alta formazione ed eventi unici ed esclusivi". La cerimonia di consegna della decima edizione del Premio Eccellenza verrà trasmessa per la prima volta in diretta Tv sul canale 501 di Sky, su tg24.sky.it e sui canali social di Manageritalia.