Marelli (Grande Casa onlus): "Contro quella psicologica lavoro culturale"

Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "La violenza di genere non è solo fisica, c'è anche quella psicologica, che tende a svalutare e umiliare la donna, ed economica, il controllo che limita l'autonomia. Per questo puntare sul lavoro è importante. I dati sulla violenza psicologica non sono molti ma posso citarne uno che deriva da un'analisi dell'Istat e che dice che tra aprile e giugno 2021 i contatti al numero nazionale 1522 sono stati oltre 8.508, di cui il 66% segnalavano diversificate forme di violenza, tra cui quella psicologica è la più frequente. Come combatterla? ci vuole un lavoro culturale e mantenere il faro acceso su questo problema". Così Liviana Marelli, presidente La Grande Casa onlus, in occasione della presentazione dell'e-book "Storie di donne rinate. Dieci storie che parlano di riscatto" realizzato da Sorgenia nell'ambito dell'iniziativa "Sempre 25 Novembre".