25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Rispondendo a un'interrogazione in Commissione del Gruppo Pd il sottosegretario Molteni ha precisato che il Governo ritiene immediatamente vigente la riforma sul voto ai diciottenni al Senato, quindi anche in caso di elezioni suppletive, senza dover attendere il 2023". Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali.