Federchimica-Assogasliquidi a Oil&nonOil con 'Lo sviluppo del Gnl in Italia'

25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - “Nella filiera del Gnl, l'Italia è leader in Europa e le imprese sono partite da zero e in meno di dieci anni, grazie anche al lavoro normativo compiuto a livello nazionale ed europeo, si è arrivati a costruire un sistema efficiente e utile a tutto il Paese”. Lo ha ricordato Federchimica-Assogasliquidi che ha oggi organizzato il convegno “Lo sviluppo del Gnl in Italia: caso di successo di impegno della filiera industriale e delle Istituzioni 25 novembre 2021” nell'ambito della 16esima edizione del salone del salone di Oil&nonOil – Energie, Carburanti & Servizi per la Mobilità, in programma a Verona Fiere sino al 26 novembre.

Un grande apporto è arrivato anche dal ministero per la Transizione ecologica e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato al Convegno con appositi interventi che hanno ancora una volta dimostrato come le attività istituzionali e normative portate avanti anche nel recentissimo passato hanno reso possibile accompagnare lo sviluppo del settore con una regolamentazione moderna sugli aspetti legati alla sicurezza. Oggi il Gnl è una realtà consolidata che può aiutare la comunità europea a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione indicati nel pacchetto "Fit for 55”.