Giustizia: D'Incà, 'voto Camera tassello importante in quadro riforme per Pnrr"

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "L'approvazione alla Camera della Riforma sul processo civile rappresenta un tassello importante nel quadro delle riforme che stiamo mettendo in campo per dare una solida impalcatura al Pnrr e rispondere alle richieste che ci arrivano dall'Europa". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"Bisogna velocizzare i processi e rendere più efficiente la giustizia civile, legata alla vita dei cittadini e anche al nostro sistema produttivo, che da tempo ci chiede interventi in tal senso per incoraggiare gli investimenti. Questa riforma è stata certamente possibile con il concorso di tutte le forze di maggioranza e con il grande lavoro fatto dal Ministro Bonafede durante il Governo Conte 2, sostenuto poi dalla Ministra Cartabia nell'esecutivo Draghi".

"La riforma accrescerà sicuramente la fiducia dei cittadini nella giustizia poiché rimuove ostacoli temporali e burocratici, rafforzando strumenti per la risoluzioni delle controversie con il potenziamento della mediazione e della negoziazione assistita".