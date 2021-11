Violenza su donne, Palazzo Q8 sede di Roma si tinge di rosso

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche Q8 ha voluto aderire e dare il proprio sostegno illuminando la facciata della propria sede di Roma di rosso. Un segno, sottolinea l'azienda in una nota, di partecipazione e solidarietà per dire basta a qualsiasi forma di violenza verso l'universo femminile consapevoli che la sostenibilità sociale non può prescindere dal rispetto di ogni essere umano e dall'inclusione. Un gesto simbolico che rappresenta la volontà di dare un messaggio chiaro ed inequivocabile: la nostra società non può accettare la violenza sulle donne