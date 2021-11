Calcio: Quorum costitutivi e deliberativi Leghe, aggiornati i principi con maggiore democraticità (2)

25 novembre 2021 a

(Adnkronos) - In conferenza stampa il presidente federale ha anche parlato del sorteggio dei play off Mondiali in programma domani a Zurigo: “Sappiamo quanto i play off siano insidiosi e lo abbiamo scoperto in passato sulla nostra pelle, ma dobbiamo affrontarli con serenità riscoprendo il senso della nostra forza. Avere la possibilità di disputare entrambe le partite in casa sarebbe meglio, se il sorteggio ci desse una mano vorremmo giocare le due gare in un'unica sede”, ha aggiunto Gravina indicando nel Portogallo “l'avversario sulla carta più insidioso”.

La Variazione al budget 2021 approvata in data odierna dal Consiglio federale chiude con un Risultato d'esercizio di 2,7 mio € con un miglioramento rispetto al budget iniziale di + 1,9 mio €. Da evidenziare alcuni dati come il Margine Operativo Lordo di 28,5 mio € e il Risultato Operativo di 19,7 mio €. Inoltre, il Valore della Produzione 2021 risulta di 229,4 mio €, dato in assoluto più alto mai conseguito dalla Federazione, anche grazie alla vittoria nel Campionato Europeo.

“Questo risultato altamente significativo – ha sottolineato il presidente federale – ci ha consentito di andare incontro, in un momento di grande emergenza, alle esigenze di tutte le componenti”. Gravina ha infatti sottoposto al Comitato di Presidenza (che ha approvato all'unanimità) la destinazione di ulteriori contributi alle componenti seconda questa suddivisione: 2 milioni di euro al Fondo Calciatori e Allenatori, 3,5 milioni alla Lega Nazionale Dilettanti, 3 milioni alla Lega Pro, 1,5 milioni per la Lega B, 1,5 milioni per la Lega Serie A e 1 milione alle Società della Divisione Calcio Femminile. Contributi che si aggiungono a quelli già stanziati per la Serie C e D Femminile (1 milione), per il Calcio a 5 (400mila euro) e per i giovani arbitri (400mila euro).