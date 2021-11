Calcio: Udinese, la terza maglia omaggia i 125 anni del club

25 novembre 2021 a

Udine, 25 nov. - (Adnkronos) - Il 30 novembre di 125 anni fa, nasceva l'Udinese Calcio. Per festeggiare questo prestigioso traguardo, il club friulano e Macron hanno presentato la nuova maglia Anniversary, terza della stagione 2021-2022, che celebra la storia del club attraverso i loghi storici che hanno caratterizzato le divise bianconere e che sarà indossata dalla Prima squadra domenica 28 novembre alla Dacia Arena, per la 14esima giornata di Serie A contro il Genoa. Come un fil rouge che lega tradizione e futuro, anche la nuova “Third” – così come Home e Away – è stata realizzata con tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili, il Global Recycled Standard. In particolare, per la terza maglia è stato utilizzato il tessuto Eco-Piola con inserti in Eco-Mesh.

La “Third” è completamente nera e a girocollo. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo nero e la scritta 125 ANNI DI PASSIONE, mentre nel retrocollo esterno, in rilievo e tono su tono appare la scritta 1896-2021. Il corpo anteriore della maglia è caratterizzato da un'ampia banda verticale e centrale, tono su tono, all'interno della quale sono stati inseriti i loghi che hanno scandito le tantissime stagioni dell'Udinese Calcio. A partire dalla stella presente sul petto della prima formazione del 1896 (maglia nera, pantaloni bianchi e calzettoni neri), per poi passare dai primi loghi del club fino all'attuale".

Sul petto, a destra e in stampa siliconata bianca, è inserito il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, il logo dell'Udinese Calcio appositamente realizzato per questa stagione ‘storica' e che richiama l'anno di fondazione, i 125 anni di storia e la classica V nera rovesciata. Il kit è completato da pantaloncini neri con coulisse bianche e calzettoni neri con sottile riga bianca sul bordo superiore. La Third, così come gli altri capi della collezione realizzata da Macron per l'Udinese Calcio sono acquistabili presso il Macron Store Dacia Arena, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti store.udinese.it e macron.com.