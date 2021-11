25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Ho ricordato poco fa in Aula il professor Beniamino Caravita, costituzionalista del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza, scomparso oggi in modo pressoché improvviso, per esprimere l'affetto e la vicinanza alla famiglia". Stefano Ceccanti del Pd ha ricordato il costituzionalista scomparso in aula alla Camera esprimendo vicinanza alla famiglia.