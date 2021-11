Milano: furti e spaccio di droga, polizia arresta tre persone

25 novembre 2021 a

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre persone per furto aggravato e spaccio di droga. Nella stazione di Milano Centrale un cittadino rumeno di 40 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria perché destinatario di un provvedimento di carcerazione per diversi furti aggravati. Gli agenti, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della stazione, hanno fermato per un controllo l'uomo, che è risultato colpito dall'ordinanza emessa dalla Procura di Roma, dovendo espiare la pena di circa 6 mesi di carcere. L'uomo è stato portato nel carcere di San Vittore.

La polizia ha poi arrestato due cittadini tunisini di 25 e 55 anni, pregiudicati ed entrambi irregolari in Italia, per il reato di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti, dopo aver accertato che i due spacciavano nella zona della Stazione Centrale, hanno perquisito la loro abitazione, occupata abusivamente, a Sesto San Giovanni. Sono stati trovati 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 2mila euro in contanti.