Maradona: Bruscolotti, 'oggi la tristezza coinvolge un popolo intero'

Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - “Oggi la tristezza coinvolge un popolo intero, anche per come se n'è andato Diego. Non è di mia pertinenza, c'è un processo in corso, alcune persone ne dovranno rispondere". Lo dice l'ex difensore del Napoli Giuseppe Bruscolotti nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Diego Maradona. Compagni di squadra per tanti anni, Bruscolotti e Maradona hanno condiviso spogliatoio e trionfi con la maglia del Napoli.

“Lui ha iniziato una storia che rimarrà per sempre -sottolinea Bruscolotti a Notizie.com-. Ha dato tutto come persona e come calciatore, sempre in difesa del club e dei napoletani La nostra era un'amicizia vera, sincera, che appartiene ai nostri ricordi. Non lo dimenticherò mai, è stato un privilegio stare insieme così tanto tempo".

“Ha fatto gioire il mondo intero, questo deve rimanere di lui. Oggi a Napoli piove, può essere che il cielo stia piangendo nel ricordo di Diego. Se n'è andato un grande personaggio nel bene e nel male. Ma al di là di questo parliamo di un simbolo che ha fatto la storia del calcio e non solo", conclude l'ex capitano del Napoli.