Camera: Fontana, 'respinta richiesta sospensiva Cunial, regole valgono per tutti'**

25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Esprimo la mia soddisfazione per la decisione, presa dalla riunione collegiale del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, di respingere la richiesta di sospensiva, presentata dalla deputata Cunial, delle delibere del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza della Camera che non consentono l'accesso alle sedi parlamentari a chi è sprovvisto di certificato sanitario". Così Gregorio Fontana di Fi, Questore della Camera.

"La sentenza di oggi conferma la piena vigenza e validità dell'obbligo di certificato sanitario per entrare alla Camera, una decisione che ristabilisce, anche per i parlamentari, le regole che valgono per tutti i cittadini".