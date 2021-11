Tennis: Tsitsipas si opera al gomito, punta a recuperare per l'Australian Open

25 novembre 2021 a





Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Dopo il forfait a Parigi Bercy e alle Atp Finals, a torneo in corso, il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas si è operato al gomito. L'intervensto si è svolto in una clinica svizzera ed è andata nel migliore dei modi. "Spesso nella vita bisogna passare attraverso le difficoltà perché le cose migliorino, ma ogni battaglia ci dà l'opportunità di creare la nostra unica storia" ha scritto il greco in un messaggio sul suo profilo Facebook.

"Certi giorni la vita è tutta sogni, speranze, visioni del futuro. In altri ti devi accontentare solo di mettere un piede davanti all'altro - ha aggiunto -. A tutti i tifosi, grazie per il vostro incoraggiamento e continuo supporto". Tsitsipas è detto già proiettato sul futuro e ha dato appuntamento fra due settimane per l'inizio della preparazione a Dubai e all'Australian Open che scatterà il prossimo 17 gennaio.