Camera: Di Maio (Iv), 'giusto accesso solo con green pass'

25 novembre 2021 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Sara Cunial resterà fuori da Montecitorio. Bocciata la sospensiva voluta dal suo sodale Colletti, che le ha permesso di entrare senza Green pass. Ribadito che alla Camera, come in ogni luogo di lavoro, si entra solo col certificato. Chi ama infrangere le regole dovrà adeguarsi". Lo scrive su twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito della decisione del Consiglio di giurisdizione di respingere la sospensiva per Sara Cunial rispetto all'obbligo green pass per tutti i deputati.