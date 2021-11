Manovra: Patuanelli, 'M5S punta a migliorarla, ma è in continuità con governo Conte'**

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sulla legge di bilancio "il M5S non è che promette battaglia, ma farà tutto ciò che può per migliorare alcune parti della manovra che non ci convincono, soprattutto farà tutto ciò che può per non introdurre elementi limitativi del superbonus, che è un elemento di politica economica e di transizione ecologica molto importante che ha dato grandi risultati è che quindi deve essere ampliato nella sua portata anche per edifici unifamiliari". Lo dice il ministro alle Politiche Agricole e capo delegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli, ospite in studio dell'Adnkronos.

"Il M5S farà delle proposte chiare, che in parte ha già esposto pubblicamente ed è giusto che faccia. Per il resto, ricordo che due terzi di questa manovra sono misure che abbiamo fatto proseguire rispetto a decisioni prese quando presidente del Consiglio era Giuseppe Conte, dalla transizione 4.0 al superbonus. Molte cose che sono all'interno della manovra sono cose nostre, quindi abbiamo un giudizio positivo della legge di bilancio, poi è chiaro che va migliorata negli aspetti che riteniamo sia giusto migliorare". A cominciare dal tetto Isee sulle villette, che il M5S vorrebbe più alto. "Dicendo villette - osserva Patuanelli - sembra che regaliamo soldi ai ricchi, in realtà la maggior parte del patrimonio monofamiliare è fatto da case rurali di scarsissimo valore e in mano a persone che non hanno la capacità economica di fare da soli interventi".