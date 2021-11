Basket: qualificazioni mondiali al via, domani Russia-Italia (2)

25 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Il Capitano, per il match contro la Russia, sarà Amedeo Tessitori, ormai veterano dopo le partecipazioni al Mondiale 2019 e soprattutto ai Giochi Olimpici di Tokyo dopo la vittoria del torneo Pre Olimpico a Belgrado in finale contro la Serbia: “Per me è un onore vestire ancora una volta l'Azzurro – ha detto Tex – e lo è doppiamente perché in questa partita avrò i gradi di Capitano. Come di consueto abbiamo avuto pochi allenamenti a disposizione ma tutti i ragazzi si sono impegnati al massimo. Il nostro percorso verso le Olimpiadi giapponesi è iniziato proprio dalle qualificazioni mondiali nel 2018 e faremo di tutto per ripeterci e dunque tornare ai Giochi di Parigi 2024. Senza dimenticare l'EuroBasket 2022, il grande appuntamento della prossima estate”.

La squadra di coach Meo Sacchetti inizia dunque il suo percorso proprio come lo aveva iniziato nelle qualificazioni a EuroBasket 2022, ovvero contro la Russia. Nel febbraio 2020, ultima gara pre Covid, arrivò una bella e netta vittoria al Pala Barbuto di Napoli. Stavolta l'esordio è in trasferta e le insidie sono dunque maggiori. I padroni di casa hanno da poche settimane cambiato allenatore, sostituendo Bazarevich con il serbo Lukic, head coach proprio in Russia al Nizhny Novgorod. Le certezze sono il Capitano Semen Antonov e Vladimir Ivlev del CSKA, Ivan Strebkov del Nizhny e Evgeny Valiev del Kazan.