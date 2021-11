Stelle dell'E-Commerce: i vini pregiati di Grandi Bottiglie nell'Olimpo delle 500 eccellenze italiane

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Torino, 26.11.2021 - Grandi Bottiglie è uno dei 500 store online attivi nel nostro Paese che sono stati nominati Stelle dell'E-Commerce. Si tratta di una nomina che accomuna questo negozio virtuale a colossi dello shopping online, come Adidas, Amazon, Ikea, Zalando: una dimostrazione di qualità e affidabilità. Ma come si è arrivati a questa elezione? La classifica dei migliori 500 negozi online del nostro Paese è stata pubblicata da L'Economia del Corriere della Sera, che in questo modo ha voluto indicare le 500 eccellenze nostrane in un settore – quello dello shopping online – che ormai da anni è entrato a far parte delle nostre abitudini, al di là della ben nota impennata che c'è stata a causa della pandemia da coronavirus.

La classifica delle Stelle dell'E-Commerce

La classifica in cui compare Grandi Bottiglie è stata realizzata dalla redazione economica del quotidiano milanese grazie alla collaborazione intrapresa con Statista. Quest'ultima è una società di analisi e ricerca di livello internazionale, che gestisce il sito Statista.com, un portale di business intelligence che può annoverare più di 2 milioni di utenti registrati. Compito di Statista è quello di mettere a disposizione delle aziende le statistiche e i numeri ricavati dalle ricerche di mercato. Insomma, la classifica è il risultato di un lavoro attento e professionale: vale la pena di esaminarla con cura, soprattutto perché gli acquisti online oggi non coinvolgono più solo multinazionali e grandi aziende, ma anche realtà più piccole, e però non per questo di minore qualità.

Come sono state scelte le Stelle dell'E-Commerce

La metodologia che è stata utilizzata per la definizione delle Stelle dell'E-Commerce 2022 ha previsto un'analisi effettuata a partire da quasi 50 criteri (48, per la precisione), sia di carattere soggettivo che di carattere oggettivo. Più nel dettaglio, il team di Statista ha predisposto un elenco di più di 7mila shop online operativi nel nostro Paese. A quel punto, sono stati scelti gli e-commerce che nel 2020 avevano fatto registrare la maggiore quantità di traffico: questi sono stati sottoposti a una procedura di valutazione successiva. A superare la selezione sono stati più o meno 1.500: questi negozi sono stati oggetto di prove e verifiche da parte di uno staff di analisti che hanno fatto riferimento a sei differenti dimensioni di valutazione.

I criteri di valutazione

Queste sei dimensioni di valutazione riguardavano la struttura dei siti e la loro facilità di utilizzo, i livelli di sicurezza garantiti agli utenti, le modalità di pagamento messe a disposizione dei clienti, il servizio di consegna, il customer care e la qualità della comunicazione e, infine, le prestazioni dei siti dal punto di vista tecnico. Ma non è tutto, perché per giungere a una selezione il più possibile veritiera delle eccellenze nostrane dello shopping online ci si è basati anche sulle valutazioni compiute da più di 3mila consumatori, effettuate sulla base di otto criteri soggettivi. Alla fine, il punteggio conclusivo è stato ottenuto dando un peso diverso a ogni dimensione di valutazione, in funzione di ciò che si è dedotto dalle risposte fornite dai consumatori al questionario.

Il successo di Grandi Bottiglie

Quello ottenuto da Grandi Bottiglie è un successo di assoluto valore. Nella categoria alimentari, l'e-commerce ha ottenuto un punteggio di 88.90, che gli ha consentito di comparire nella top ten della categoria vino. Infatti, le Stelle dell'E-Commerce sono state elette tra gli shop online di tutti i settori: non solo quello del food, ma anche – per esempio – quello dell'arredamento, quello della salute e della bellezza, quello dei vestiti e degli accessori. Il fatto che Grandi Bottiglie sia parte dei primi 500 shop online in Italia, quindi, è un premio alla professionalità e alla qualità di un sito che esiste ormai da 16 anni, essendo stato creato nel 2005: un prezioso baluardo per tutti gli amanti del vino di nicchia e i veri esperti del settore.

Che cos'è Grandi Bottiglie

Grandi Bottiglie è un e-commerce in cui è possibile trovare vini rari e pregiati, sia italiani che stranieri. Una sezione speciale è dedicata alla selezione dei vini di Borgogna, ma il vero gioiello del catalogo è rappresentato da quelle che si potrebbero definire piccole perle ecologiche: vini poco noti, di produttori ancora meno noti, che vengono scovati grazie a una ricerca accurata e, soprattutto, appassionata, compiuta sia nel panorama italiano che in quello internazionale. Sul sito di Grandi Bottiglie non si trovano i vini classici, o quelli che si comprano in qualunque supermercato: questo e-commerce è un punto di riferimento per i propri clienti – come confermato anche dall'assegnazione del titolo di Stella dell'E-Commerce – per la sua capacità di proporre etichette di nicchia.

Il vino come investimento

Per altro, al giorno d'oggi comprare delle bottiglie rare non è solo un piacere per soddisfare la propria curiosità enologica, ma può rappresentare a tutti gli effetti un investimento redditizio dal punto di vista economico. Come si può leggere sul sito Investireinvino.it, attualmente gli investimenti in vino catturano l'attenzione degli esperti del settore per le potenzialità che li caratterizzano: il vino può essere considerato a buon diritto un bene rifugio affidabile, anche perché non è mai andato incontro a cali significativi o a crolli clamorosi neppure in occasione dei più periodi di crisi economica più forte.

Per saperne di più

Grandi Bottiglie è un ottimo punto di partenza per conoscere in maniera approfondita questo store online, che mette in vendita vini rari e pregiati, ma anche una linea di accessori per il vino che possono essere personalizzati attraverso l'incisione laser. Macchinari all'avanguardia vengono utilizzati a questo scopo, e il catalogo spazia dagli oggetti di arredamento ai cavatappi professionali, passando per collane e bracciali. Non mancano, poi, cassette in legno per vino da una, da due, da tre o da quattro bottiglie. Più di 15 anni di esperienza nel settore e al servizio del cliente rendono Grandi Bottiglie una realtà di successo, confermata dalla nomina a Stella dell'E-Commerce: un riconoscimento dovuto per il lavoro svolto dal fondatore e CEO Emanuele Spagnuolo.

Contatti

Grandi Bottiglie srl

Via Brissogne 48, 10142 Torino, Italia

Tel: +39 011 2161396

Email: www.lorenzcrood.com

Sito web: ristoranti dove mangiare a Milano.