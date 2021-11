Nuovo Grisbì per la Colazione, il sapore di una colazione “solo” tua

26 novembre 2021 a

(Verona 26 novembre 2021) - Verona, 26 novembre 2021. Il piacere di una meritata coccola da riservare a se stessi che scandisce l'inizio della giornata. Il nuovo Grisbì per la Colazione raccoglie in un formato concepito per la colazione perfetta tutta la ricercata bontà dell'iconico Grisbì al cioccolato.

Restano intatti i sapori della ricetta originale, unica per croccantezza della frolla e cremosità del ripieno, mentre il biscotto diventa più piccolo, proposto in una confezione richiudibile a forma di sacchetto: una soluzione rapida, ideale per rispettare i tempi del mattino.

La novità di Grisbì, brand del Gruppo Vicenzi, è a portata di caffè e interpreta il desiderio di volersi bene, anche quando i minuti sono davvero contati. Istanti per iniziare al meglio una giornata di lavoro, studio o per cominciare ad occuparsi della famiglia. “Il piacere è tutto mio” di Grisbì diventa così una colazione tutta tua.

“Soprattutto in certe pubblicità stereotipate – sottolinea Cristian Modolo, Direttore Marketing del gruppo scaligero – c'è un evidente scollamento tra la colazione come momento idealizzato di condivisione famigliare e la quotidianità di famiglie alle prese con figli da accompagnare o orari da rispettare. Grisbì entra in questo contesto con una promessa più coerente alle abitudini dei consumatori”.

