Andriani vince l'Oscar di Bilancio 2021 per le Società Benefit

(Adnkronos) - L'azienda di Gravina in Puglia si aggiudica l'Oscar di Bilancio 2021 per le Società Benefit, importante riconoscimento alla trasparenza e alla qualità della sua attività di comunicazione finanziaria e alla cura dei rapporti con gli stakeholder.

Gravina in Puglia, 26 novembre 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell'Innovation food che opera coniugando innovazione e sostenibilità, è stata premiata con l'Oscar di Bilancio 2021 nella categoria Società Benefit, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano.

Nelle motivazioni del riconoscimento ad Andriani, salita sul podio come unica azienda del Sud Italia, si sottolinea in particolare che l'azienda “…è anticipatoria rispetto agli standard di rendicontazione di sostenibilità, distinguendosi nella integrazione dei diversi aspetti che contribuiscono alla creazione del valore.”

L'Oscar di Bilancio, giunto alla sua 57ma edizione e promosso da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana in collaborazione con Borsa Italiana e Università Bocconi, premia le attività di reporting delle organizzazioni che attraverso il bilancio rendicontano la propria attività e condividono risultati ed obiettivi con i propri stakeholder. Un'attività fondamentale per le Società Benefit, nuova categoria inserita quest'anno proprio per valorizzare un inedito modello di business orientato a generare valore positivo nel lungo periodo.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Michele Andriani – che riflette il nostro impegno nel supportare i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi dell'Agenda 2030, per non limitarci ad influenzare solo il mercato, spinti dal motore dell'innovazione, ma assumendoci la responsabilità di facilitare e promuovere una sempre maggiore coscienza sostenibile presso i nostri stakeholder e la filiera di riferimento, così da cogliere ed affrontare insieme le sfide globali. La scelta di diventare Società Benefit, del resto, rappresenta per noi una presa di posizione precisa proprio in questa direzione, nonché una profonda evoluzione del nostro approccio al business basata sul concetto di open innovation in sostenibilità”.

L'Oscar di Bilancio è dunque un'ulteriore conferma della qualità del percorso intrapreso dall'Azienda, che si fa interprete e promotrice dello Sviluppo Sostenibile e che ha da poco conquistato un Rating ESG - Environmental, Social, Governance - pari ad A con uno score di 73.1 su 100.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell'azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, promossi dall'ONU per un'economia globale più sostenibile.

