Nasce un nuovo polo ideato da EOS & Partners nella produzione di macchine per panificazione, pasticceria e pizzeria

(Adnkronos) - Padova, 26 novembre 2021.Facendo proprio il progetto ideato da EOS & Partners, Mandarin Capital Partners III, fondo di private equity specializzato in investimenti in piccole medie aziende esportatrici italiane ha chiuso un'operazione di aggregazione che prende il nome di Fomab srl, di tre aziende del settore dei macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie.

Un ruolo chiave nell'elaborare il progetto è stato giocato proprio da EOS & Partners, boutique di global advisory guidata da Roberto Duchini, Emilio Marcon e dalla Unit Legal con il Prof. Franco Silvano Toni di Cigoli con un profondo radicamento nel Nord-Est, che ha assistito i venditori.

Le aziende in questione sono Vitella Srl, Starmix Srl ed Effedue Srl, brand ben conosciuti nel mondo che progettano e producono macchine come spezzatrici, mescolatrici, planetarie, sfogliatrici e impastatrici e si caratterizzano per una elevata qualità ed affidabilità, oltre che per una importante capacità di innovazione. Le tre società hanno sede in Veneto, dove si è sviluppato da anni un distretto di settore conosciuto nel mondo.

Il progetto, elaborato da Mandarin Capital Partners III, prevede che a questa prima operazione ne seguano altre che vedranno Fomab acquisire ulteriori aziende, con la regia di EOS &Partners allo scopo di completare la gamma di prodotti offerti alla clientela. L'obiettivo è quello di creare un player di riferimento in un settore che vede gli italiani primeggiare a livello mondiale (il 65% del mercato mondiale è in mano ad aziende italiane), ma caratterizzato da una estrema frammentazione.

Gli Imprenditori alla guida delle tre Aziende, Alberto Vitella, Michele Stella e Luca Fabris al fine di aumentare la propria competitività internazionale e crescere, hanno deciso di aggregarsi e si sono rivolti ad EOS &Partners per dare avvio alla sfida dell'ambizioso progetto, raccolta con entusiasmo dal Fondo di Private Equity Mandarin Capital Partner III.

Lorenzo Stanca, managing partner di MCP ha dichiarato: “Con questa operazione miriamo a creare un operatore di riferimento in un segmento che vede l'Italia primeggiare nel mondo per qualità, affidabilità e innovazione. L'integrazione consentirà di generare sinergie produttive e commerciali e di migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti, come pure di offrire nuove prospettive alle persone che lavorano nel gruppo”.

Le Aziende coinvolte sono state seguite da EOS & Partners global advisory con Roberto Duchini, Emilio Marcon, Mauro Misino e il Prof. Franco Silvano Toni di Cigoli, oltre a studio-SAT con l'avv. Spinazzi e il dott. Genito, studio Casa & Associati con l'avv. Rosina, studio Franco & Associati con la dott.ssa Fiorin.

Mandarin Capital Partners III è stata assistita da Studio legale Pavia & Ansaldo con l'avv. Besozzi e avv. Bosi; KPMG e GEA per le due diligence.

L'operazione è stata finanziata da BPER.

