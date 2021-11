Pd: Agorà 'Per una antimafia quotidiana', 5 proposte concrete per comunità democratica (2)

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - “Così come la chiave di lettura “green” è diventata una discriminante delle politiche locali e nazionali - ha spiegato Lattanzio - la sensibilità antimafia deve tornare ad avere quella centralità che ha caratterizzato importanti stagioni della storia del nostro Paese. Per rilanciare la lotta alle mafie, per costruire una nuova sensibilità diffusa e che parta dai più giovani, è indispensabile partire metodologicamente da due punti fondamentali: costruzione partecipata e dal basso; continuo studio e monitoraggio delle varie forme in divenire del fenomeno mafioso. Il contrasto alle mafie passa inevitabilmente dalla costruzione di un nuovo modello economico e sociale che intervenga sulle disuguaglianze e sulla povertà materiale ed educativa”.

Obiettivo dell'Agorà è l'elaborazione di 5 proposte concrete, operative, sulle quali nei prossimi mesi potrà lavorare tutta la comunità democratica e dell'antimafia sociale.