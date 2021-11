Quirinale: D'Alema, 'una donna per il Colle' (2)

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "Il Pd e il centrosinistra dovrebbero farsi protagonisti dell'azione riformatrice in questa ultima fase della legislatura", sottolinea D'Alema che evidenzia come quella delle amministrative sia stata una vittoria condizionata da un largo astensionismo. "È evidente che il Partito Democratico e l'insieme del campo progressista sono chiamati oggi al compito di ricostruire il loro rapporto con la società italiana e, in particolare, con quel mondo del lavoro e quei ceti popolari più umili che da tempo il centrosinistra non è più in grado di rappresentare in modo significativo".

"Il gruppo dirigente del Pd ha avviato un'azione di rinnovamento che punta a coinvolgere altri gruppi e personalità in confronto ideale e programmatico aperto. Mi sembra una decisione importante ed è positivo che Roberto Speranza e Articolo Uno abbiano aderito alle Agorà che sono state promosse. Spero che ci possa essere modo di discutere anche della necessità di ricostruire dalle fondamenta una forza progressista in Italia".

"Bisogna riconoscere in modo autocritico che la crisi del centrosinistra in Italia è dovuta anche alla fragilità delle basi culturali su cui è nato il PD. Una visione che si è rivelata totalmente inadeguata ad affrontare la fase che stiamo vivendo caratterizzata da smarrimento, paura in larga parte della società e dal manifestarsi di crescenti diseguaglianze e malessere sociale". Ora, conclude D'Alema, "la classe dirigente del centrosinistra - quella che è venuta avanti dopo la disastrosa sconfitta del 2018 - ha intrapreso molti passi nella direzione giusta, oltre a svolgere con responsabilità ed efficacia il compito di contribuire al governo del paese in una fase difficile. Oggi occorre molto coraggio però per completare l'opera e portare fino in fondo un processo di rinnovamento senza il quale non è facile che si possa tornare a vincere".