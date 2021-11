26 novembre 2021 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 55 anni è morto in un incidente stradale a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona. Poco dopo le 13.30 l'auto dell'uomo, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, finendo contro un palo di cemento. Il personale del 118, riferisce l'Areu, non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Sul posti sono intervenuti un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.