Italia-Francia: Gozi, 'alleanza senza precedenti'

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "E' un momento storico. L'Italia salda un'alleanza politica senza precedenti con un Paese amico, la Francia, con cui ci sono interessi sempre più forti e comuni: due grandi Paesi, due grandi economie decidono di governare e gestire nel dialogo e nella continuità le loro relazioni bilaterali e la loro azione in Europa e nel mondo. Sono contento sia per ragioni politiche che personali: se pensate che solo nel 2019 Giorgia Meloni e Luigi Di Maio volevano togliermi la nazionalità per la mia scelta transnazionale con la candidatura al Parlamento europeo e poi il mio incarico a Parigi, capite quanto è cambiato il clima a Roma con il governo Draghi". Lo ha detto Sandro Gozi in un'intervista a Repubblica.it.

"Sono convinto che la costruzione europea a 27 debba poggiare su di una base politica, industriale, geopolitica solida, su un treppiede Roma, Parigi, Berlino. Questo non significa affatto creare cerchi o nuove divisioni tra Paesi: significa al contrario favorire un gruppo dinamico di Paesi e popoli che spinge in modo deciso e inclusivo per raggiungere veramente tutti gli obiettivi comuni decisi a 27", ha proseguito l'eurodeputato di Renew Europe che era stato tra i promotori del primo slancio dell'intesa bilaterale quando era sottosegretario agli Affari europei del governo Gentiloni.

"Spero che Macron e Draghi possano dare una forte spinta all'autonomia strategica europea, industriale e della difesa, e avviare la riforma dell'Eurozona e più in generale sfruttare al massimo le proposte di riforma dell'Ue che verranno dalla Conferenza sul futuro dell'Europa in corso", ha concluso.