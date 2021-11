26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "E' molto difficile perché la Macedonia del Nord è una buona squadra e se passeremo il turno la finale la giocheremo o in Portogallo o in Turchia, è molto dura". Lo ha detto il ct dell'Italia Roberto Mancini in video collegamento dopo il sorteggio dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.