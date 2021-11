Covid: parlamentari del Misto scrivono a Mattarella, 'non controfirmi Dl super green pass' (2)

26 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "Tutta l'Italia è chiamata a sacrifici per superare la crisi. Questi non possono essere irrazionalmente inflitti ad un gruppo della popolazione, isolandolo, senza alcuna base scientifica, considerandola come più contagiosa rispetto alla parte della popolazione che si è vaccinata. Si tratta infatti di una evidente discriminazione di natura politica ed ideologica, frutto di una vera crociata mediatica degna forse di uno Stato etico ma certamente non di uno stato di diritto occidentale", si legge tra le altre cose nel testo.

"Il Decreto in questione, oltre a discriminare fra popolazione vaccinata e non vaccinata sulla base dell'esercizio di un diritto soggettivo (questa è la principale aberrazione), discrimina inoltre i più vulnerabili all'interno del gruppo dei non vaccinati imponendo restrizioni per l'accesso a servizi pubblici quali il trasporto pubblico locale che certo non impattano sul segmento più ricco della popolazione, che può comunque avvalersi del trasporto privato", sostengono i firmatari.

Chiedendo al capo dello Stato un messaggio alle Camere, i parlamentari tra l'altro spiegano: "Un suo ulteriore silenzio nella gestione di quello che da più parti è stato denunciato come uno stato di emergenza divenuto permanente, non è più tollerabile anche perché inibisce evidentemente, per rispetto della Sua alta carica, l'intervento ex-post della Corte Costituzionale nonché della Magistratura ordinaria di cui Lei presiede il Consiglio Superiore".