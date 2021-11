Scuola: Giannelli (presidi), 'no obbligo vaccinale universitari? Richiesto a studenti green pass'

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “È possibile che la ragione principale del diverso trattamento riservato ai docenti universitari rispetto al personale scolastico in materia di obbligo vaccinale sia da ricercarsi nel minor numero di interazioni con gli studenti. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che, poiché la frequenza delle attività universitarie richiede il Green Pass, questo offre comunque una certa tutela della salute pubblica”. Ad intervenire sulla esclusione del personale universitario dall'obbligo della vaccinazione è il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: "Detto questo, e sempre in un'ottica di protezione collettiva, sarei favorevole a un obbligo vaccinale generalizzato”.