Pd: Letta nomina Borghi commissario per congressi in Sardegna

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, in seguito alla mancata presentazione di candidature alla segreteria regionale e alla conseguente impossibilità di celebrare i congressi entro i termini previsti, ha nominato il deputato Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza della segreteria nazionale e componente del Copasir, commissario ad acta per il percorso congressuale del partito in Sardegna. I congressi di circolo, provinciali e regionale -spiega un comunicato- dovranno svolgersi comunque entro il 28 febbraio 2022. Gli attuali segretari regionale e provinciali rimangono in carica fino allo svolgimento dei congressi.