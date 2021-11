Ue: Turco (M5S), 'via vetusti vincoli contabili'

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Dobbiamo respingere con forza qualsiasi tentazione di ritorno a politiche ispirate all'austerity, come quelle rievocate oggi dall'economista tedesco Daniel Gros in un'intervista. La recente storia, ispirata alla politica del rigore, non è stata di insegnamento. Il fallimento della trappola culturale dell'austerity è sotto gli occhi di tutti, con danni enormi provocati alla sanità, all'ambiente, alla dignità del lavoro, all'economia reale". Lo afferma Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle.

"L'Ue -aggiunge- è rimasta colpevolmente immobile dopo la crisi dei mutui subprime del 2008 e dopo quella degli spread del 2011. Ci è voluta la pandemia per innescare un sacrosanto percorso di cambiamento di alcuni pezzi dell'architettura economico-finanziaria europea, a cominciare dal Patto di stabilità. Vorremmo ricordare non solo e non tanto a Gros, ma a chi in silenzio sta lavorando per fermare la storia, che all'interno degli stessi Paesi ‘frugali' si è ormai consolidato un movimento che vuole andare oltre i vetusti vincoli contabili".